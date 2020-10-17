تحذيرات هامة لمرضى الحساسية الصدرية

السبت، 17-10-2020
08:12 م
المصريون
في
فصل الخريف من كل عام يتضرر مرضى الحساسية الصدرية، وقد حذر الدكتور أيمن السيد
سالم استاذ قسم الصدر بالقصر العيني جامعة القاهرة، إن مرضى الحساسية الصدرية هم
الأكثر تضرراً مع بداية هذا الفصل حيث يتعرض للعديد من المخاطر لعل أهمها إلتهاب
الشعب الهوائية وضيق التنفس.
وشدد
على إن هناك بعض الأعراض التي لا يمكن التهاون عنها بكل الأحوال وهي الكحة والسعال
وضيق التنفس وفي حالة الإصابة بأحد أوجميع الأعراض السالفة الذكر على المريض مراجعة الطبيب على الفور من أجل التدخل
السريع لعلاج الحالة.
اما بالنسبة لعلاج
مثل هذه الحالات فأوضح الدكتور ايمن سالم
انه يتم استخدام بعض مضادات الحساسية
ويتم تحديد الجرعة حسب شدة الحالة المرضية مع مراعاة العمر والوزن لكل مريض،
لافتاً إلي غن جرعة مضادات الحساسية من السيدات قد تختلف او تكون أقل من الرجال
ويتوقف هذا حسب شدة الإصابة من حالة إلي أخرى.