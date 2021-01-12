الثلاثاء، 12-01-2021
09:19 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يتعرض الأطفال لخطر الإصابة بالديدان
أكثر من البالغين ، مما يؤثر علي
تغذيتهم و صحتهم حتى تفاصيل حياتهم اليومية .
وأشارت هيئة خدمات الصحة العامة في بريطانيا إلي أن الديدان
شائعة عند الأطفال
وتنتشر بسهولة لافتة إلي أنه من الممكن علاجها دون اللجوء إلي الطبيب
.
ومن أهم أعراض الإصابة بالديدان
:
ألم في البطن وفقدان الشهية و فقدان الوزن و الشعور الدائم بالجوع والحكة
المتواصلة في منطقة الشرج .
و أكدت الهيئة أنه من الممكن تجنب الإصابة بها بهذه الخطوات البسيطة :
غسل اليدين باستمرار بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات
، الحفاظ على الأظافر
القصيرة ، غسل ملابس
النوم والمناشف في درجة حرارة عادية ، تطهير أسطح الحمام
والمطبخ
، و التأكد من ارتداء
الطفل ملابس داخلية في الليل وتغييرها في الصباح، ويجب تحذير الأطفال من مخاطر عض الأظافر
أو مص الإبهام.
أما إذا استمرت الأعراض بالرغم من إتباع هذه الخطوات فيجب زيارة الطبيب
لتحديد نوع الديدان
في الأمعاء و علاجها .