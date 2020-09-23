تاه في البحر 3 أيام .. وهذا ما حدث له

الأربعاء، 23-09-2020
01:09 م
متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت فرق الإنقاذ في مقاطعة شمال مالوكو الإندونيسية من العثور علي صياد
سمك
أمضي 3 أيام منجرفا في البحر
متشبس بصندوق كان يضع فيه السمك
.
وكان أودين ديمان البالغ من العمر 46 عاما قد غادر منزله لصيد بعض
المأكولات البحر
ية لبيعها ولم يعد، وأبلغت أسرته الشرطة بعد 24 ساعة، وطلبوا
من فريق بحث استكشاف المنطقة والمياه المحيطة في محاولة للعثور عليه ولم ينجحوا في
البداية، وعندما وجدوه قال رئيس فريق الإنقاذ: "لسنا متأكدين بعد كيف نجا
من دون طعام وماء لمدة 3 أيام لكنه رجل محظوظ".
وكان الصياد يحاول النجاة من البحر
من خلال تمسكه بوعاء يستخدمه لتبريد
السمك
برتقالي اللون عندما رصده فريق الإنقاذ بينما كان يتضور جوعا وجفافا من نقص المياه،
و تم نقله إلي المستشفي بعد وصوله إلي ميناء قريب.