الإثنين 26 أكتوبر 2020
توقيت مصر 23:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تامر حسني يقرر إلغاء حفل إطلاق ألبومه في الجونة والسبب!!

مذبحة.. لن تتخيل ما حدث للاعبي الوداد بعد هزيمة الأهلي

بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان وروما اليوم في الدوري الإيطالي

الحديدي: "أردوغان عايز ياخد اللقطة في موضوع فرنسا"

عاجل.. انفجار يهز تركيا

السعودية.. تصريحات هامة للملك سلمان

بعد الفيديو الخادش.. فنانة كويتية شهيرة تنهار وتتخذ قرارًا صادمًا

كورونا في السعودية.. تحذيرات صحية شديدة

منة شلبي تحاول تقبيل يد يسرا.. شاهد رد فعلها

ياسمين صبري تثير الجدل بإرتدائها أغلى حقيبة في العالم

ADS
 

تامر حسني يقرر إلغاء حفل إطلاق ألبومه في الجونة والسبب!!

tamer_hosny_451-mobile1514454683
تامر حسني
 
الإثنين، 26-10-2020 11:08 م المصريون
أعلن المطرب تامر حسني إلغاء حفل إطلاق ألبومه الجديد "خليك فولاذي" الذي كان من المقرر إقامته يوم 29 أكتوبر الجاري في الجونة.
كتب تامر عبر صفحته الرسمية  على انستجرام مخاطبا جمهوره: "مسا العسل على أحلى ناس تم تأجيل حفل إطلاق ألبوم خليك فولاذي وسيقام إن شاء الله في القاهرة قريبا".
وكان تامر قد نفى ما تردد حول تكريمه ضمن فعاليات المهرجان أو أن يكون هذا الحفل تابع للمهرجان، وكتب: "يا شباب في خبر بيتداول غلط بسبب لخبطة المعلومات ، اني مشارك في مهرجان الجونه او حتى هحضره ،  دا خبر مش حقيقي اولاً معنديش فيلم في المهرجان ، ثانيا فكرة ذهابي للجونه لإني مشغول بتحضير حفل إطلاق البومي القادم خليك فولاذي".
يذكر أن تامر حسني طرح حتى الآن 3 أغاني من "خليك فولاذي" هم: "فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع وميكساچ يحيى يوسف وماستر جلال حمداوي وإشراف عام سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر.

 

إقرأ ايضا

310228_0

منة شلبي تحاول تقبيل يد يسرا.. شاهد رد فعلها

310277_0

ياسمين صبري تثير الجدل بإرتدائها أغلى حقيبة في العالم

20190415_1555353106-737394

فنان مصري شهير ينظم قصيدة في مدح النبي (ص)

أخبار متعلقة

310277_0

ياسمين صبري تثير الجدل بإرتدائها أغلى حقيبة في العالم

310275_0

صادم.. أعرف سعر إطلالة رانيا يوسف في الجونة

4326708_1603728944

مالا تعرفه عن سارة حناشي التي خطفت الأنظار في مهرجان الجونة

133-223155-sarah-hanashi-cash-mayo-exciting-look-cinema-gouna_700x400

سارة حناشي تسجل أجرأ إطلالة في الجونة بالمايوه

تامر حسني

تامر حسني يرد على أخبار خاطئة عنه ويكشف مفاجأة

تامر حسني يفجر قنبلة من العيار الثقيل