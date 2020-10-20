تامر حسني يرد على أخبار خاطئة عنه ويكشف مفاجأة

الثلاثاء، 20-10-2020
03:40 م
محمد فضل- متابعات
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الفنان تامر حسني
، على أخبارا خاطئة متداولة عنه، كاشفًا عن مفاجأة
لكل
جمهوره.
ونفى تامر حسني
عبر صحفته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل
الاجتماعي، إن كان تواجده في مدينة الجونة هو استعداده لحضور الدورة الجديدة
لمهرجان الجونة
السينمائي، أو لمنافسة أحد أفلامه فيه.
وقال في بيانه: "يا شباب في خبر متداول خاطئ بسبب لخبطة المعلومات،
وهي أنني مشارك في مهرجان الجونة
السينمائي أو حتى سأحضره، هذا خبر غير حقيقي وليس
عندي فيلم في المهرجان".
أما عن مفاجأة
ه، فأعلن تامر حسني
أن سر وجوده في الجونة هو التحضير لإحياء
حفل غنائي للاحتفال مع جمهوره بألبومه الجديد "خليك فولاذي".
وتابع في توضيحه: "فكرة ذهابي للجونة لأنني مشغول بتحضير حفل إطلاق
ألبومي القادم "خليك فولاذي"، والمقترح أن يتم في الجونة".
ولفت تامر حسني
إلى أنه من المقرر أن يحيي حفل إطلاق الألبوم يوم الخميس
الموافق 29 أكتوبر الأول الجاري.
وستنطلق الدورة الرابعة من مهرجان الجونة
السينمائي، في الفترة ما بين 23 -
31 أكتوبر، في مدينة الجونة، بحسب بيان
رسمي.