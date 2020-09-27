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تاجر تحف يبحث عن عائلة من صورة زفاف عمرها 100 عام

Antiques-dealer-seeking-family-from-100-year-old-wedding-photo
الصورة
الأحد، 27-09-2020 04:27 م فتحي مجدي

يحاول تاجر تحف بولاية ويست فيرجينيا الأمريكية، التعرف على عائلة مجموعة من الأشخاص يحتفظ بصورة زفاف لهم تعود إلى ما يقرب من 100 عام، حتى يسلمها لهم.

قال دارين مايفيلد، الذي يدير متجرًا إلكترونيًا للتحف (The Plastic Pendulum) مع زوجته جليندا، إنه صادف الصورة القديمة بالأبيض والأسود داخل غرفة تخزين بائع الزهور بويلز، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

تظهر في الصورة تسع نساء من مختلف الأعمار يرتدين فساتين بيضاء في حفل زفاف. الصورة ليس لها تاريخ، لكن ظهرها يحمل علامة (The Thomas Studio)، الذي كان يعمل في التصوير الفوتغرافي خلال الفترة ما بين عامي 1915 و1930 في هنتنجتون.

قال مايفيلد إنه يريد العثور على أحفاد الأشخاص الموجودين في الصورة حتى يتمكن من تقديمها للعائلة. 

وأضاف لصحيفة "هيرالد ديسباتش": "بصراحة لم أستطع أن أخبرك لماذا أشعر بأنني مضطر للغاية للعثور على العائلة. أشعر فقط أن مثل هذه الأشياء مهمة جدًا لثقافتنا وهويتنا الشخصية. لقد كسر قلبي دائمًا أن أذهب إلى هذه المبيعات وأرى كل هذه الذكريات العائلية التي تركت ورائي".

وأشار إلى أن تحقيقاته المحلية لم تسفر بعد عن أي خيوط قوية، لذلك فهو يطلب من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مساعدته في البحث عن الأسرة.

وتابع: "أكره أن أرى ما تعلمناه في الماضي يتلاشى في الذاكرة. إنه أمر شخصي بالنسبة لي أن لدينا دائمًا بعض الروابط مع الماضي. وهي حقًا مجرد صورة جميلة".
 

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