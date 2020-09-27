بني سويف على الخريطة السياحية الجديدة بهذه الآليات

الأحد، 27-09-2020
02:59 م
متابعات- أمينة عبد العال
استقبل
الدكتور خالد العناني وزير السياحة
و الآثار "بمكتبه بالوزارة " الدكتور
محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
، وذلك لتعزيز سبل التعاون لدفع الحركة السياحية إلى
المحافظة، حيث تمت مناقشة آليات وضع خطة إستراتيجية لوضع المحافظة علي الخريطة السياحية
من خلال تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية بالمحافظة مما سيساهم
في جذب مزيد من الزائرين إليها ، ومن أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها هي مشروع تطوير
الخدمات السياحية بمنطقة هرم وواحة ميدوم .
حضر
الاجتماع الدكتور ايمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس العالي للآثار.
ومن
جانبه أعرب محافظ بني سويف
عن شكره وتقديره للجهود النوعية لوزير السياحة
والآثار ،
والتي من أهمها العمل من خلال خطة تتضح معالمها وخطواتها العملية في الفترة الحالية
، مشيرا إلى إنه تم إعداد إستراتيجية سياحية لـ5 سنوات مقبلة، تهدف إلى حصول المحافظة
على مكان مميز بالخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية ، مؤكدا على أن تعاون مع
الوزارة سيسهم بشكل كبير في خروج الخطة لحيز التنفيذ .
و أشار
المحافظ إلى حرص المحافظة التركيز على عنصر التنمية الاقتصادية ضمن الإستراتيجية السياحية
للمحافظة، بحيث يكون الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن السويفي أهم محاورها، بجانب
العناصر الأخرى المهمة، حيث يجرى حاليا تحقيق تنمية بالقرى المحيطة والمجاورة لمنطقة
هرم ميدوم، وجار إعداد خطة و برنامج تدريبي لنشر الوعي السياحي والأثري بين جموع شعب
بني سويف
.
كما تم استعراض أهم المقومات السياحية مثل: وجود
محمية كهف وادي سنور بالمحافظة والعديد من مقومات السياحة
الأثرية والترفيهية وسياحة
السفاري، وشهرة بني سويف
بالمناخ المشمس الدفيء شتاء ، في ظل وجود نواة أولية للتنمية
السياحية تتمثل في القليل من الطاقة الفندقية القائمة والثراء النسبي للمحافظة في مواردها
السياحية سواء الأثرية أو الطبيعية والبيئية، واستقرار الحالة الأمنية للمحافظة بني
سويف.