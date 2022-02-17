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بمواصفات خيالية.. كاسبر هيونداي تقلب سوق السيارات الاقتصادية

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بمواصفات خيالية.. كاسبر هيونداي تقلب سوق السيارات الاقتصادية

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الخميس، 17-02-2022 10:51 م

طرحت شركة هيونداي سيارة Casper Van بسعر اقتصادي، مقارنةً بأسعار أنواع السيارات الأخرى، كما أنها تتمتع بامتيازات هائلة وشكل متميز، مع استهلاك قليل للوقود.

تتمتع السيارة الجديدة Casper Van بشكل شبابي حيث تحتوي على هيكل كروس أوفر أنيق بطول 3 أمتار و59 سم تقريبًا، إلى جانب مصابيح توفر إضاءة قوية أثناء التقلبات الجوية والطقس السيئ.

السيارة Casper Van تمتلك أنظمة «مولتيميديا» حديثة إلى جانب أنظمة التدفئة وتبريد المقاعد، كما تأتي بواجهة قيادة بشاشة لمسية أساسية، لها قدرة الاتصال لاسلكيًا بالأجهزة الذكية والهواتف، إلى جانب شاشة أخرى للعدادات الرقمية.

تمتلك السيارة Casper Van مانعًا للانزلاق على المنحدرات، كما تستطيع السير في الطرق الوعرة، وتأتي أيضًا بحساسات ضوء ومطر، ومسافات، وكذا كاميرات أمامية وأخرى خلفية، وتشغيل التكييف والمحرك عن بُعد.

وتأتي السيارة Casper Van بسرعات 76 حصانًا، ومحركT-GDI بسعة 1.0 لتر، بسرعة 100 حصان، وأربع مراحل للسرعات.

ويبلغ سعر السيارة Casper Van نحو 180 ألف جنيه مصري، وعالميًا بقيمة 11400 دولار.
 

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