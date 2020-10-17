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بمبلغ خيالي .. شخصية خليجية مهمة تشتري صقر السعودية بعد رفض أمير سعودي

صقر-الشاهين
صقر شاهين
 
السبت، 17-10-2020 02:30 م متابعات- أمينة عبد العال

أعلن تاجر صقور، صالح المطيرى ،  في محافظة حفر الباطن أن شخصية خليجية شهيرة اشترت منه أغلي صقر في السعودية " صقر الشاهين " في مزاد نادي الصقور السعودي  بمبلغ 650 ألف ريال وهو يعتبر أعلي سعر تم بيع صقر شاهين به .
وأضاف في تصريحات صحفية أن المزاد تم بحضور أمراء وعدد من المواطنين السعوديين والخليجيين لافتا إلي أنه عرض الصقر علي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف فقال له " مقبول وموفر" أي أن الهدية مقبولة وقام بإرجاعها له ليفاجئ باتصال هاتفي من شخصية خليجية هامة تشتريه منه بمبلغ غير متوقع .
و أشار إلي أنه في العام الماضي اشتري نفس نوع الصقر ولكنه أقل مستوي بقيمة 400 ألف ريال لافتا إلي أن أسعار هذا النوع من الصقور ترتفع باستمرار بسبب الطلب عليها .
 

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