بمبلغ خيالي .. شخصية خليجية مهمة تشتري صقر السعودية بعد رفض أمير سعودي

السبت، 17-10-2020
02:30 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن تاجر
صقور، صالح المطيرى ، في محافظة حفر
الباطن أن شخصية خليجية
شهيرة اشترت منه أغلي صقر في السعودية " صقر الشاهين
" في مزاد نادي الصقور السعودي بمبلغ
650 ألف ريال وهو يعتبر أعلي سعر تم بيع صقر شاهين
به .
وأضاف في
تصريحات صحفية أن المزاد تم بحضور أمراء وعدد من المواطنين السعوديين والخليجيين
لافتا إلي أنه عرض الصقر علي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف فقال له "
مقبول وموفر" أي أن الهدية مقبولة وقام بإرجاعها له ليفاجئ باتصال هاتفي من
شخصية خليجية
هامة تشتريه منه بمبلغ غير متوقع .
و أشار
إلي أنه في العام الماضي اشتري نفس نوع الصقر ولكنه أقل مستوي بقيمة 400 ألف ريال
لافتا إلي أن أسعار هذا النوع من الصقور ترتفع باستمرار بسبب الطلب عليها .