الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 20:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يصل لأعلى مستوى عالمي

شاهد.. انفجار ضخم يهز جنوب لبنان ويدمر المنازل

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطنطا

الزوجة المتهمة بالزنا تفاجئ الجميع بفيديو لايف

أسعار الذهب تسجل قفزة كبيرة وجرام 21 يفاجئ الجميع

حبس رجل أعمال صيني وصف الرئيس بـ «المهرج» 18 عامًا

نص رسالة السيسي للملك سلمان وولي عهده

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

تطورات جديدة حول محاولة قتل «ترامب» بمادة الريسين

رئيس وزراء بريطانيا يلوح بنشر الجيش لتطبيق قواعد كورونا

بلدة أمريكية تستخدم الماعز لمكافحة حرائق الغابات

671403
ماعز
الثلاثاء، 22-09-2020 07:08 م فتحي مجدي

أطلقت بلدة بولاية أوريجون الأمريكية، فريقًا خاصًا من أكثر من 200 ماعز للمساعدة في تقليل مخاطر الحرائق التي اجتاحت جميع أنحاء الولاية.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، أرسلت "فورست جروف"، وهي بلدة تقع على بعد 25 ميلاً شرق بورتلاند، القطيع للرعي على النباتات التي يمكن أن تسرع الحرائق المدمرة.

وانتقلت الماشية التي تملكها شركة "Healing Hooves" التابعة لولاية واشنطن، عبر الشمال الغربي إلى المناطق المعرضة لحرائق الغابات.

قال الراعي كريج مادسن: "أتلقى الكثير من الطلبات من الأشخاص الذين يرغبون في عمل ساحات منازلهم الخلفية. وأقول: لا أفعل ذلك، لأنني لا أستطيع وضع 230 ماعزًا في الفناء الخلفي الخاص بك.  لكن هناك أشخاص سيكون لديهم عشرات الماعز أو نحو ذلك. سيخرجون ويقومون بهذا".

وأشار مادسن إلى أنه يقود القطيع من وظيفة إلى أخرى في جلسات تكلف حوالي 800 دولار في اليوم. ولفت إلى أن الماعز التي تمنع الحريق يحيط بها سياج كهربائي متحرك يتبعها أثناء تنظيف الغطاء النباتي.

خلال الأيام القليلة المقبلة، ستعمل الماشية في بستان مساحته 14 فدانًا قد يصبح يومًا ما حديقة مدينة.

قالت ليزلي لوندكويست، التي شاهدت القطيع يقفز من المقطورة: "إنه شيء يمكن رؤيته. يذهبون بعيدًا! وجميعهم أحجام وألوان مختلفة. ومشاهدتهم ممتعة".

إقرأ ايضا

0_PAY-CASCADE_libby_bligh_jellyfish

امرأة تصارع الموت بسبب قنديل البحر

الإفتاء

هل يجوز للزوج معرفة وقت خروج زوجته؟.. الافتاء تجيب

ابل

عطل مفاجئ يضرب خدمات أبل