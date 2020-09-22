بلدة أمريكية تستخدم الماعز لمكافحة حرائق الغابات

الثلاثاء، 22-09-2020
07:08 م
فتحي مجدي
أطلقت بلدة بولاية أوريجون
الأمريكية، فريقًا خاصًا من أكثر من 200 ماعز
للمساعدة في تقليل مخاطر الحرائق
التي اجتاحت جميع أنحاء الولاية.
ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، أرسلت "فورست جروف"، وهي بلدة تقع على بعد 25 ميلاً شرق بورتلاند، القطيع للرعي على النباتات التي يمكن أن تسرع الحرائق
المدمرة.
وانتقلت الماشية التي تملكها شركة "Healing Hooves" التابعة لولاية واشنطن، عبر الشمال الغربي إلى المناطق المعرضة لحرائق
الغابات.
قال الراعي كريج مادسن: "أتلقى الكثير من الطلبات من الأشخاص الذين يرغبون في عمل ساحات منازلهم الخلفية. وأقول: لا أفعل ذلك، لأنني لا أستطيع وضع 230 ماعز
ًا في الفناء الخلفي الخاص بك. لكن هناك أشخاص سيكون لديهم عشرات الماعز
أو نحو ذلك. سيخرجون ويقومون بهذا".
وأشار مادسن إلى أنه يقود القطيع من وظيفة إلى أخرى في جلسات تكلف حوالي 800 دولار في اليوم. ولفت إلى أن الماعز
التي تمنع الحريق يحيط بها سياج كهربائي متحرك يتبعها أثناء تنظيف الغطاء النباتي.
خلال الأيام القليلة المقبلة، ستعمل الماشية في بستان مساحته 14 فدانًا قد يصبح يومًا ما حديقة مدينة.
قالت ليزلي لوندكويست، التي شاهدت القطيع يقفز من المقطورة: "إنه شيء يمكن رؤيته. يذهبون بعيدًا! وجميعهم أحجام وألوان مختلفة. ومشاهدتهم ممتعة".