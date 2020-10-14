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بكلمات مؤثرة "شهيرة" تنعى رحيل محمود ياسين

بكلمات مؤثرة "شهيرة" تنعى رحيل محمود ياسين

محمود ياسين وشهيرة
محمود ياسين وشهيرة
 
الأربعاء، 14-10-2020 09:45 ص متابعات- أمينة عبد العال

"رحل حبيب عمري خلاص" كلمات حزينة نعت بها الفنانة شهيرة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام ، بعد صراع مع المرض .
كما نعاه نجله عمرو محمود ياسين علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك قائلا :" توفي إلي رحمة الله تعالي والدي الفنان محمود ياسين إنا لله و إنا إليه راجعون أسألكم الدعاء " .
جدير بالذكر أن الفنان محمود ياسين أثري الشاشة الكبيرة والصغيرة بالعديد من الأعمال الرائعة ، و تزوج من الفنانة شهيرة و أنجبا منها الممثل عمرو و رانيا و اعتزل الفن 2018 بسبب ظروفه الصحية .
https://www.facebook.com/shahira.hamdy.3/posts/3398967903551978

https://www.facebook.com/shahira.hamdy.3/posts/3398967903551978

 

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