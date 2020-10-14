"رحل حبيب عمري خلاص" كلمات حزينة نعت بها الفنانة شهيرة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام ، بعد صراع مع المرض .

كما نعاه نجله عمرو محمود ياسين علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك قائلا :" توفي إلي رحمة الله تعالي والدي الفنان محمود ياسين إنا لله و إنا إليه راجعون أسألكم الدعاء " .

جدير بالذكر أن الفنان محمود ياسين أثري الشاشة الكبيرة والصغيرة بالعديد من الأعمال الرائعة ، و تزوج من الفنانة شهيرة و أنجبا منها الممثل عمرو و رانيا و اعتزل الفن 2018 بسبب ظروفه الصحية .

https://www.facebook.com/shahira.hamdy.3/posts/3398967903551978



https://www.facebook.com/shahira.hamdy.3/posts/3398967903551978