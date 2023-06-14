الأربعاء 14 يونيو 2023
توقيت مصر 12:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بحضور هؤلاء.. تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف

مفاجأة مدوية.. سمكة القرش التي افترست السائح الروسي التهمت اثنين قبله

"صدمنا كلنا".. مصطفى شوبير يكشف ما حدث مع المشجع الزملكاوي في المغرب

البيضة ولا الفرخة؟.. علماء يحسمون الجدل التاريخي أخيرًا

قتله ودفنه داخل عيادته.. أول صورة للطبيب ضحية الغدر من زميله

شاهد.. تحنيط سمكة القرش التي التهمت السائح الروسي

كشف مفاجأة.. الجيش الإسرائيلي يعلن نتيجة التحقيق في مقتل جنوده على يد جندي مصري

شاهد.. بوتين يهين وزير دفاعه أمام الجنود

القحطاني

الأهلي يرفض انتقال الشناوي لهذا النادي

بفيديو مثير.. هند القحطاني تتصدر الترند في السعودية

cdn4.premiumread
هند القحطاني
الأربعاء، 14-06-2023 08:50 ص


تصدر اسم مشهورة سناب السعودية المقيمة في أمريكا "هند القحطاني" المثيرة للجدل منصة تويتر، بعد ظهورها ترقص على أغنية سودانية.

 

وبدت القحطاني، في أحد المقاطع ترقص بطريقة مثيرة، مما أثارت غضب الكثير من النساء.

 

وشن مغردون حملة دعوات لتبليك سنابها وعدم متابعتها، حيث تصدر هاشتاق "حملة تبليك سناب هند القحطاني"، ترند تويتر بسبب مشاركتها الفيديوهات المثيرة.

 

وعلقت القحطاني، الفيديو المثير للجدل، قائلة: من قوة الغيرة والحسد تصدرت الترند.

 

الجدير بالذكر أن هند القحطاني مقيمة في أمريكا منذ خمس سنوات واكتسبت شهرة واسعة عبر مواقع التواصل خلال السنوات الماضية وتحظى بمتابعة أكثر من 8 مليون عبر حسابها على سناب شات.




إقرأ ايضا

135-231702-manchester-police-mauled-3

الشرطة تعتقل 15 كلبًا نهشوا شابًا حتى الموت

2019_12_15_13_8_45_574

يفعل العجائب.. ماذا يحدث لعظامك عند شرب كوب واحد من الشاي يوميًا؟

download

فائدة غريبة.. ماذا يحدث عند إضافة الملح بدلًا من السكر إلى القهوة؟