بـ28 مليار دولار.. إرسال أول سيدة ورجل إلى القطب الجنوبي للقمر

الثلاثاء، 22-09-2020
02:33 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية عن نيتها لإرسال أول
سيدة ورجل إلي القمر
منذ عام 1972 ومن المتوقع أن يتكلف المشروع 28 مليار دولار ولابد
أن يوافق الكونجرس علي الميزانية .
وقال جيم بريدنشتاين ، مدير ناسا
، أن أهداف الرحلة
هي الكشف العلمي والمنافع الاقتصادية والإلهام للجيل الجديد من المستكشفين، حسبما
نشرت الوكالة الفرنسية .
وستتم الرحلة التي ستعرف باسم "أرتيمس"
علي 3 مراحل ستتضمن الدوران حول القمر
ومن ثم الهبوط في قطبه الجنوبي بحلول 2024
وسيبقي فريق الرحلة مدة أسبوع علي سطح القمر
.
جدير بالذكر أن شركة "بلو أوريجين "
الفضائية والتي يملكها جيف بيزوس مالك شركة أمازون العملاقة إلي الحصول علي امتياز
بناء المركبة التي ستتجه إلي القمر
.