«بعيدة عنك وما اقدر آجي عندك».. رسالة مؤثرة من أحلام لزوجها القطري

الإثنين، 19-10-2020
03:56 م
محمد فضل
كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن دخول زوجها مبارك الهاجري
إلى
المستشفى
دون ان تكشف عن طبيعة مرض
ه.
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما،
وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها:"يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف
سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب ... ويارب تطلع من المستشفى
قريب
وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا
خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي".
يذكر أن زوج الفنانة أحلام هو مبارك الهاجري
بطل رالي قطري، وبسبب الخلاف
بين الرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وبين قطر والذي نشأ عنه قطع
العلاقات ومنع الرحلات الجوية أو دخول مواطني هذه الدول لقطر والعكس، لا تستطيع
أحلام السفر لرؤية زوجها
في قطر.