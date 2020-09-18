الجمعة، 18-09-2020
01:46 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الفنان سامو زين
أنه سيشارك في فيلم جديدة يحمل اسم "
اللغز
" وسيتم طرحه في دور العرض في موسم 2021 .
و نشر الفنان علي صفحته الرسمية علي " انستجرام
" صورة له من
كواليس الفيلم و علق علي الصورة قائلا
:" بسم الله الرحمن الرحيم أن شاء الله في سينما 2021 ، اللغز
"، مشيرا
إلي أن فيلم اللغز
" اسم مؤقت حتى الآن .
جدير بالذكر أن الفنان سامو زين
له تجربة سينمائية وحيدة عام 2006 من خلال فيلم " 90
دقيقة " بطولة زينا و غادة عبد الرازق
و نهال عنبر و حجاج عبد العظيم .