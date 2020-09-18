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بعد 14 عاما .. سامو زين يحل " اللغز "

سامو زين
سامو زين
الجمعة، 18-09-2020 01:46 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الفنان سامو زين أنه سيشارك في فيلم جديدة يحمل اسم " اللغز" وسيتم طرحه في دور العرض في موسم 2021 .
و نشر الفنان علي صفحته الرسمية علي " انستجرام " صورة له من كواليس  الفيلم و علق علي الصورة قائلا :" بسم الله الرحمن الرحيم أن شاء الله في سينما 2021 ، اللغز "، مشيرا إلي أن فيلم اللغز " اسم مؤقت حتى الآن .
جدير بالذكر أن الفنان سامو زين له تجربة  سينمائية وحيدة عام 2006 من خلال فيلم " 90 دقيقة " بطولة زينا و غادة عبد الرازق و نهال عنبر و حجاج عبد العظيم .


 

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