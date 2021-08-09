بعد وفاة دلال عبد العزيز.. علي ربيع يتزوج سرا ويلغي حفل الزفاف

الإثنين، 09-08-2021
09:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
احتفل نجم مسرح مصر
، علي ربيع، منذ ساعات بزفافه علي فتاة من خارج الوسط
الفني وذلك بعد يوم من رحيل الفنانة دلال عبد العزيز
.
و طالب ربيع الحضور بعدم نشر أي صور للزفاف أو الإفصاح عن أي تفاصيل عنه
حدادا علي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز
.
وأشارت بعض المصادر إلي إن موعد الزفاف كان قد تم تحديده وصادف يوم وفاة
الفنانة ولم يتمكن من تأجيل الحفل .
وأشار ET بالعربي إلى أن علي ربيع عقد قرانه بـ "سرية تامة" خاصة وأنه لم يمر أكثر من يوم على وفاة دلال عبد العزيز
، وأكدت مصادر مقربة من ربيع أنه طلب عدم تسريب صور الحفل، أو الكتابة عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا للتعرض لانتقادات، خاصة وانه يرتبط بعلاقة صداقة بأسرة سمير غانم، ولكن تم تسريب عدة صور له برفقة البطل الأوليمبي كرم جابر ونجم مسرح مصر
مصطفى خاطر، وتم تداول عدة صور له برفقة فتاة ولكن لم يتم التأكد من كونها العروس.
المثير أن على ربيع
أعلن الخطوبة والزواج بعد ثلاثة شهور فقط من إعلان رغبته عدم الزواج مجددا والتفرغ بالكامل لمشواره الفني، وأضاف خلال لقاءه مع عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنه بدا التفكير في تغيير اطلالته الشهيرة، والبدء في تنويع أدواره وعدم الاقتصار على تقديم الأعمال الكوميدية لافتا إلى استعداده لخوض تجربة أعمال الرعب، ولكنه سيؤجل خوض تجربة اللون التراجيدي، لأن معظم المسلسلات حاليا دراما والناس تريد الضحك.