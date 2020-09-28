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بعد واقعة المايوه.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع:« سيبوني أنا أدخل النار »

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عارفة عبدالرسول
 
الإثنين، 28-09-2020 03:10 م محمد فضل
قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، في  تسجيل صوتى عبر برنامج et بالعربى، ردًا على الهجوم الذي شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليها، عقب نشر صورتها مرتدية المايوه في البحر، : "أنا إسكندرانية وطول عمرنا بنلبس مايوه وبننزل البحر وعارفين البحر يعني مايوه وبننتقد الناس اللي بتيجي إسكندرية وبتنزل البحر ببنطلون والمايوه جزء من حياتنا".
وأضافت عارفة: "أنا استغربت من الناس اللي بتهاجم الصورة والصورة مفيش فيها حاجة وده مايوه له شورت وجيبه ولا قطعة واحدة ولا قطعتين ولا بوركيني ومغطي المناطق كلها، وربنا يهدي الناس كلها وكل اللي عوزاه من الناس كل واحد يبص في ورقته، ماحدش له دعوة بالتاني يعني إنت مالك، لما كلكم هتدخلوا الجنة مين هيدخل النار، سيبوني أنا أدخل النار".
 

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