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بعد منعه 19 مطرب من الغناء.. تصريح غريب من هاني شاكر عن محمد رمضان

هاني شاكر و محمد رمضان
هاني شاكر و محمد رمضان
Native
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السبت، 20-11-2021 09:37 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الفنان ونقيب الموسيقيين، هاني شاكر، أنه لا يمكنه منع محمد رمضان من الغناء، يأتي ذلك تزامنا مع منعه 19 مطرب من الغناء في مصر.
و أكد الفنان هاني شاكر أن الفنان محمد رمضان وضعه مختلف عن من تم منعهم من الغناء، لافتا إلي أن من له الحف في منعهم من الغناء هو نقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكي، لافتا أن محمد رمضان محصن لكونه عضو في نقابة الممثلين.
و أشار الفنان هاني شاكر إلي  أنه يوجد العديد من أصوات مطربي المهرجانات جيدة، لكنه فقط قام بمنع الظواهر السلبية من الظهور في المجتمع، ومؤكدا أن من تم منعهم ليس لهم حق قانوني برفع دعوي ضد النقابة لأنهم ليسوا أعضاء بها .
 

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