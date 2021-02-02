المحروقين أوي من تهنئتي للمحلة بعد فوزها لازم ينكسفوا على دمهم.

أنا هنأت ناد مصري عريق في مسابقة محلية على فوز غير متوقع. بينما هم علانية يتمنون يوميا فوز ناد قطري على ناد مصري في بطولة دولية.

إن لم تستح فاصنع ماشئت.

أفسدتكم الكراهية.

مع صادق تقديري ومحبتي للزمالكاوية المحترمين.