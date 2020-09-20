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بعد شهرين.. ابنة أصالة تفسخ خطبتها

ابنة أصالة
بعد شهرين.. ابنة أصالة تفسخ خطبتها
الأحد، 20-09-2020 01:03 م عبد القادر وحيد
عقب شهرين من خطبتهما التي تمت في حفل عائلي شام الذهبي، انفصلت ابنة الفنانة أصالة، عن خطيبها طبيب التجميل معتز نصير، بحسب ما كشفه جو رعد، مصفف الشعر الشهير.
وبحسب "جو" فإنه علم بالخبر من أصالة ، خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة: "لا تستلم"، في لبنان، فحينما سألها عن تجهيزات الزفاف، أخبرته بأنه لا يوجد شيء في الوقت الحالي.
في ذات السياق قامت شام بحذف جميع صور خطبتها التي كانت شاركت بها متابعيها، على تطبيق إنستجرام.
وكان عدد من الشائعات قد دارت حول شام الذهبي ومعتز نصير عن ارتباطهما، حتى تمت خطبتهما بالفعل، في يوليو الماضي، في حفل عائلي متواضع.
 

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