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بعد توقفها عن مساعدته ..والد المطربة بوسي: مديت ايدي لولاد الحلال

المطربة بوسي
بوسي
 
الخميس، 15-10-2020 01:10 م إيمان هاني

أكد محمد شعبان والد المطربة بوسي ،أن ابنته دخلت في مشاكل مع طليقها لأكثر من 3 سنوات، وهو ما جعلها تنشغل عنه وتوقفت عن مساعدته ماديا، معقبا:" مديت ايدي لأهل الخير في الأكل والشرب ".
وأضاف "شعبان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام عبر فضائية تن، أن ابنته كانت في لبنان بسبب ظروف طلاقها ومشاكلها مع طليقها.
وتابع :" كتب على لسانه بأن علاقته مع ابنته غير جيدة غير صحيح، مؤكدا أن علاقته مع ابنته جيدة جدا، وكانت في البداية تبعث له أموالا لأنه مريض وليس لديه مصدر رزق ولكنها حاليا مشغولة بأزمتها وظروفها لم تسمح بمساعدته.


 

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