بعد الحكم بجبسه عامًا.. طليق منة عرفة: بتحارب بسبب البوس والمشاهد الجريئة

الخميس، 15-09-2022
08:55 ص
ظهر محمود المهدي
- طليق الفنانة منة عرفة
- في عدة مقاطع فيديو، نشرها عبر
ستوري حسابه على تطبيق انستجرام، في أول ظهور له بعد الحكم بحبسه عامًا لـ سبّه
الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا.
وظهر طليق منة عرفة
في الفيديو، يتحدث عن أعماله الفنية المقبلة، والأغنية
الجديدة التي سوف يطرحها بعد أسبوعين، وكذلك فيلمه الفرصة المنتظر طرحه قريبًا.
وقال طليق منة عرفة
، في الفيديو إن فيلمه الجديد لا يحتوي على قُبلات أو
مشاهد ساخنة، معلقًا: «الفيلم مفيهوش بوس ولا مشاهد جريئة
، وده اللي كنت بتحارب
علشانه».
وقضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار سليم سليم وسكرتارية ضياء صبحي، بحبس
طليق منة عرفة
سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه وتعويض مدني
مؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف، لقيامه بسب وقذف أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا
في إحدى الصحف.