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بعد إعلان ندمها على ارتداء الحجاب .. عبير صبري تنفعل: دا فرض وأنتوا بتقولوا على لساني كذب

عبير صبري
بعد إعلان ندمها على ارتداء الحجاب .. عبير صبري تنفعل: دا فرض وأنتوا بتقولوا على لساني كذب
 
الخميس، 07-01-2021 08:33 ص المصريون
ردت فنانة مصرية شهيرة على الهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية بعد إعلان ندمها على ارتداء الحجاب.

ونشرت مواقع إخبارية جزءا من حلقة مقتطعة لم تُذاع حتى الآن من لقاء الفنانة عبير صبري مع الإعلامي عمرو الليثي.

وقالت في بيان لها: أرجو من رواد السوشيال ميديا أنهم ميصدقوش المواقع اللي تاخد كلام في برنامج متصور صوت وصورة ويلحقوا قبل إذاعة الحلقة ياخدوا نصف التصريح عشان يغيروا معناه لزيادة مشاهداتهم وميهمهمش سمعه وكرامة الفنان اللي هيتعرض ليه الفنان طالما هيعملوا ترند محروق الترند الرخيص.

وأكدت عبير صبري أنها تؤمن بالحجاب وأنه فرض وأن ما قالته في حلقتها من البرنامج: ندمت أني لبسته قبل ما أكون مستعده مظبوط للخطوة دي وندمت أني قلعته واتمني ارجعله في وقت تاني.

وتابعت: لو سمحتم متحطونيش في خانه مش بتاعتي ولا انتمي ليها أنا أؤمن بالحجاب واحترمه وأمي وأختي محجبات وأنا بعرف أنا بقول ايه كويس أما شتايم الناس فهي في رقبة كذب المواقع.
 

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