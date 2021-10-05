الثلاثاء، 05-10-2021
09:24 ص
متابعات- أمينة عبد العال
علق الفنان محمد هنيدي
ساخر من انضمام الآلاف حديثا إلي تطبيق "
تويتر
" بعد الأزمة التي أصابت الفيسبوك
و واتساب
و انستجرام.
وعلق هنيدي علي صفحته الرسمية علي " تويتر
" قائلا:" للناس اللي لسة
جايه تويتر
، اسمها تويتة مش بوست، واسمه ريتويت مش شير، واسمه حساب مش صفحة".
جدير بالذكر أن تطبيقات " الفيسبوك
" و " انستجرام"
و" الواتساب
" توقفت عن العمل منذ عصر اليوم، وعادت حاليا بشكل متقطع،
مما سبب خسارة للرئيس التنفيذي لشركة " فيسبوك"، مارك زوكربيرج تقدر بـ
7 مليار دولار.