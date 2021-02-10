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بشري سارة من السياحة لمستأجري محلات المنتجات التراثية بواحة سيوة

واحة سيوة
واحة سيوة
 
الأربعاء، 10-02-2021 11:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تشجيع أصحاب الحرف التراثية وتقديم الدعم اللازم لهم لاسيما في ظل الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالموافقة على مد إعفاء مستأجري المحلات التي تبيع المنتجات التراثية في قلعة شالي بواحة سيوة من دفع القيمة الإيجازية لمدة ستة أشهر تبدأ من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.
وأوضح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن الوزير كان قد وافق في نوفمبر الماضي بمناسبة افتتاح قلعة شالي التاريخية بعد الانتهاء من أعمال ترميمها على طلب هؤلاء المستأجرين بإعفائهم من دفع القيمة الإيجازية لهذه المحلات حتى 31 ديسمبر 2020، حسب البيان الذي تقت " المصريون " نسخة منه .
وأشار الدكتور أسامة طلعت إلى أن ذلك يأتي كمساهمة من الوزارة في التنمية المجتمعية لقرية شالي وإتاحة فرصة لعرض المنتجات التراثية للأهالي بها ولاسيما في إطار مشروع إحياء الطابع التراثي لها.
 

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