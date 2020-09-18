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بشري سارة.. عقار لعلاج كورونا يظهر فعالية تصل الى 100 بالمئة

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أرشيفية
الجمعة، 18-09-2020 02:05 م وكالات- الدويني فولي
قال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية "بروموميد"، بيتر بيلي، أن العقار المخصص لعلاج فيروس كورونا المستجد "أريبليفير" والذي سيكون متوفرا في الصيدليات الروسية اعتبارا من يوم الاثنين القادم، أظهر فعالية في العلاج تقترب من نسبة 100 بالمئة.

وقال بيلي حسب وسائل إعلام: "تقترب فعالية العلاج من (كوفيد-19) باستخدام أريبليفير من نسبة 100 بالمئة".

وكان رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية "بروموميد" قد أعلن في وقت سابق، أن عقار أريبليفير سيكون متاحا في الصيدليات الروسية اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.

وحصل عقار أريبليفير لعلاج فيروس كورونا المستجد، على أساس العقار فافيبيرافير من شركة الأدوية بروموميد، على موافقة من وزارة الصحة الروسية، وتم استخدام الدواء فقط في المستشفيات.
 

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