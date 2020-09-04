الجمعة، 04-09-2020
01:57 م
عبد القادر وحيد- متابعات
أعلنت
الشركة المنتجة لنوع جديد من الأنسولين
موافقة وزارة الصحة والسكان على تسجيل عقار
"سوليكا، الذى يحتوى على مركبين من أدوية
السكرى
، وهما الأنسولين
القاعدى ونظيره الـGLP1، حيث يعد هذا النوع
من الأنسولين
طفرة جديدة، يستطيع معه المريض التحكم فى معدلات السكرى
الصائم والفاطر
فى وقت واحد من خلال حقنة واحدة
فقط يوميا، بدلا من 4 حقن على مدار اليوم الواحد.
وبحسب
ما نشرته المصري اليوم فإنه سيتم إعطاء العقار الجديد من خلال قلم حقنة معبأة مسبقا
باستخدام تكنولوجيا "سولو ستار"- وهى من أكثر تقنيات حقن الأنسولين
فى العالم-
.
وقالت
الشركة المنتجة في بيان لها، إنه سيتم طرح العقار الجديد فى الأسواق قبل نهاية هذا
العام.
من
جانبها قالت الدكتورة هالة رمزى، رئيس القطاع الطبى مصر والسودان بالشركة المنتجة،
إنهم يواصلون جهدهم وريادتهم فى تطوير علاجات مرض السكرى
وتقديم حلول علاجية جديدة
للمريض.
وعن
علاج «سوليكا» قاتلت: "هو حل جديد يمكن أن يساعد البالغين المتعايشين مع مرض السكرى
من النوع الثانى غير المنتظم للوصول إلى التوازن فى مستوى السكرى
وتحقيق الهدف من العلاج".
كما
علق الدكتور صلاح شلباية، أستاذ السكرى
والغدد الصماء بكلية الطب جامعة عين شمس
قائلا: "إن علاج السوليكوا الجديد هو فى الواقع نوعان من العلاجات فى آنٍ واحد،
بمعنى أنه يحتوى على أنسولين جلارجين مع مادة الـ GLP-1 ليكسيسيناتيد، ويقدم هذا المزيج الرائع فى قلم واحد للحقن تحت الجلد.
وتابع:
أن بعض مرضى السكرى
سيستفيد من هذا العلاج الجديد من النوع الثانى، فهو يعطى مرونة
كبيرة للطبيب والمريض فى 3 نقاط، وهى:
أولا:
علاجان مختلفا التأثير بالحقن مرة واحدة فى اليوم وليس حقنتين.
ثانيا: يقلل كثيرا من حدوث الهبوط السكرى
وهو العائق
الشهير جدا لعدم التزام المريض بالعلاج بالأنسولين
.
ثالثا: عادة تحدث زيادة بالوزن مع استعمال الأنسولين
ولكن مع هذا العلاج الجديد لا توجد قابلية لزيادة الوزن.
يذكر أنه فى سبتمبر من العالم
الماضى، شهدت فعاليات الدورة الـ 55 للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكرى
- التجمع
السنوى الأكبر بالعالم لمناقشة الجديد فى علاجات السكرى
- الإعلان عن أنسولين جديد
وصفه الأطباء المشاركون وقتها بأنه ثورة جديدة فى عالم الأنسولين
وعلاجات السكرى
.
وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر ، حيث أكد مسؤولو الشركة العالمية
المنتجة إمكانية طرحه بالسوق المصرية، وأنهم فى مفاوضات مع الحكومة لاتخاذ إجراءات
التسجيل السريع للدواء لبدء طرحه فى مصر فى أقرب وقت.