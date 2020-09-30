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بشرى سارة من الآثار للكافيتريات والبازارات

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 30-09-2020 02:53 م متابعات- أمينة عبد العال
قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سريان قرار الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠ .
وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في البيان الذي نشرته بوابة الشروق " على أن القرار يأتي ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19 ) .
 

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