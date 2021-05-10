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بشرى سارة لمرضى السكر .. والسر " حليب الإبل "

ارشيفية
ارشيفية
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الإثنين، 10-05-2021 09:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت جامعة الإمارات أنها كانت تعمل علي تمويل مشروع بحثي تعاوني خاص بدراسة الخصائص المضادة لمرض السكر في حليب الإبل والذي يعتبر أحد المنتجات المتوفرة بكثرة في دولة الإمارات وغيرها من دول العالم .
وحسب الأبحاث فحليب الإبل له خصائص علاجية نافعة في مقاومة الأمراض ومن أهمها السكر و السرطان حيث يساعد علي خفض جرعة الأنسولين اللازمة للتحكم بمستوي السكر في الدم كما أنه يعمل علي تحسين نسبة الجلوكوز في الدم، حسبما نشرت " سكاي نيوز".
وبالرغم من أن العديد من الباحثين من مختلف دول العالم درسوا الخصائص المضادة للسكر في حليب الإبل إلا أنه لم يتم الكشف عن المكونات الفعالة في الحليب لمكافحة السكر، إلا أن الدكتور محمد أيوب بقسم الأحياء بكلية العلوم بجامعة الإمارات و والدكتور ساجد مقصود من قسم علوم الغذاء، بكلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات العربية المتحدة  قاما بدراسة بعنوان "الآليات الجزيئية والخلوية للخصائص المضادة لمرض السكري لحليب الإبل عبر تحديد ملامح الببتيدات النشطة حيويا على دايبيبتيديل أنزيم البيبتيداز-4 ونشاط مستقبلات الأنسولين" بدعم من مركز زايد بن سلطان للعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
و أثبتت الدراسات التي أجراها أن الببتيدات المستخلصة من حليب الإبل تؤثر بشكل إيجابي علي مستقبلات الأنسولين البشرية و علي نقل الجلوكوز في الخلايا .  

واستهدفت الدراسة تحديد العامل أو العوامل المضادة للسكري النشطة حيويا في أجزاء بروتينات حليب الإبل وآلية عملها على المستوى الخلوي الجزيئي.
 

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