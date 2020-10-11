بسمة وهبة تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان: نزيف بالمعدة وحالتي صعبة جدا

الأحد، 11-10-2020
07:59 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت الإعلامية بسمة وهبة
تطورات حالتها الصحية خلال مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي" .
وقالت بسمة في تغريدة اللقاء: سافرت للعلاج في الخارج لأن حالتي كانت سيئة جدا وكنت بعاني من مشكلتين في المعدة.
وأضافت: حالتي مش نادرة لكنها حالة صعبة جدا .. معدتي مبقاش ينفع يدخل فيها منظار من كتر العمليات اللي اتعملت فيها فبقت العملية خطر جدا.
وأردفت: كنت بعاني من نزيف في المعدة لحد ما ربنا كرمني بدكتور إنجليزي قدر يوقف حالتي وارتحت على العلاج بتاعه ومجتليش الاعراض من شهر كامل.
واستدركت: بعد كدا فوجئت بهرمونات نشطة تساعد على نشاط الخلايا السرطان
ية ودا المفروض ميبقاش موجود عندي لأني مريضة سرطان وعملت تحليل وتم إرساله إلى أمريكا لمعرفة خطة علاجي سواء بإزالة الورم نفسه أو بمحاولة تفتيته.