بسمة وهبة تتحدث عن تجربتها مع السرطان وتطورات وضعها الصحي
بسمة وهبة
الجمعة، 30-10-202011:37 مالمصريون ـ متابعات
تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن حياتها وتجربتها مع مرض السرطان، معتبرة نفسها إحدى محاربات السرطان وليست فقط من المتعافيات منه، قائلة:"السرطان عدو شرس يحتاج إلى سلاح أشد قوة منه وهو الأمل والتفاؤل".
وقالت بسمة وهبة خلال حوارها ببرنامج "mbc trending" ، : "أنا شكلي قوية جدا لكن أنا حياتي كلها ابتلاءات، لكن اتعلمت منها أكون قوية ومتفائلة، ربنا بيبتلي اللي بيحبهم وعلى قد اليقين ده ربنا بيكرمك".
كما تحدثت الإعلامية عن ذهابها إلى لندن للعلاج وإجراء الفحوصات، قائلة إنها تعاني منذ عام من مشكلتين إحداهما تدهور حالة المعدة بصورة خطيرة والثانية هرمونات نشطة بالرحم وليس ورمًا سرطانيًا كما يعتقد البعض.
وأشارت إلى أنها أخبرت طبيبها أن يستأصل الرحم إن كان هذا هو علاجها الوحيد، ولكنه لجأ إلى حل أكثر سهولة بزرع غدة تنتج هرمونًا مضادًا لما يفرزه جسدها من هرمونات نشطة، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها تعافت حاليًا.
وفى سياق آخر، أكدت أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي لا يقتصر فقط على معرفة المعلومة، ولكنه طوق إنقاذ للمرأة حتى تستطيع الحد من انتشار المرض في جسمها، لذلك فهي تحرص في شهر أكتوبر من كل عام على توعية النساء بأهميته.