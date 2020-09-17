بسمة وهبة : أي حد هيقل أدبه همسح بيه بلاط الأرض (فيديو)

الخميس، 17-09-2020
02:04 م
عبد القادر وحيد
انتشر مقطع فيديو
للإعلامية بسمة وهبة
على مواقع التواصل الاجتماعي تتوعد
فيه أي شخص يوجه لها إساءة.
وكانت الإعلامية بسمة وهبة
، قد شاركت على حسابها الرسمي على
موقع تبادل الصور والفيديو
هات إنستجرام، بمقطع فيديو
، تحذر فيه المتابعين من التطاول
عليها وانتقادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب الفيديو
تقول بسمة وهبة
: "أي حد هيقل أدبه حامسح
بيه بلاط الأرض، أنا عندي 99 بالمئة من الفانز بتوعي ناس محترمين والأخ قليل الأدب
اللي بعتلي النهارده وعارف نفسه إن شاء الله يا ابني ما أتمنى لك اللي عندي عندك".
ووجهت رسالة لأحد من وجهوا لها الإساءة
: "أنا هقولك
إن شاء الله اللي عندي يبقى عندك فتحس فتعرف فتتفهم، ياللي أهلك معرفوش يربوك، أي حد
هيغلط فيا هغلط فيه، مش معنى إننا شخصيات عامة نسكت على الإهانة".