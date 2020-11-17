بسمة بوسيل تشكر فنانة خليجية توسطت للصلح مع تامر حسني
تارم حسني و زوجته بسمة بوسيل
الثلاثاء، 17-11-202011:40 صمتابعات- أمينة عبد العال
وجهت بسمة بوسيل شكر للفنانة الإماراتية أحلام بعد تدخلها مرتين
لإتمام الصلح بينها وبين زوجها الفنان تامر حسني .
وقالت بسمة علي
انستجرام " بحبك جدا وانتي اللي واخدة قلبي شكرا لك ، نناشرة مقطع فيديو
لأحلام وهي تقدم أغنية " يا شاغل بزينك قلوب " .
وكانت أحلام تدخلت
للصلح مرتين بين تامر حسني و بسمة بوسيل و أكدت أن الصلح سيحدث و وجهت رسالة ثانية تضمنت تحذير من سفرها إلي
مصر و التدخل لمصالحتهم بطريقتها و أنذرتهم من عواقب أن تغضب .
جدير بالذكر أن
الخلاف بين تامر حسني و زوجته المغربية بسمة بوسيل انتهي أمس بعد إعلانها المفاجئ
يوم الجمعة خبر انفصالهما ، من خلال رسائل استوري علي صفحتهما الرسمية علي
انستجرام تبادلا فيها العتاب وعبارات الحب ، حيث أكد تامر أن بينهما حب كبير و أبناء و أنه باق لي
استمرار حياته معها مشيرا إلي أنها تهورت في إعلان انفصالهما لكنه رغم ذلك يحبها .
حيرجعوا باذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر واصالحهم وهم احراااار 👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكره كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرررررعه وياويلكم اذا غضبت 😡🤬🤬🤬🤬 https://t.co/RUvDrXKRt3