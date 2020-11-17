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بسمة بوسيل تشكر فنانة خليجية توسطت للصلح مع تامر حسني

تارم حسني و زوجته بسمة بوسيل
تارم حسني و زوجته بسمة بوسيل
 
الثلاثاء، 17-11-2020 11:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجهت بسمة بوسيل  شكر للفنانة الإماراتية أحلام بعد تدخلها مرتين لإتمام الصلح بينها وبين زوجها الفنان تامر حسني .
وقالت بسمة علي انستجرام " بحبك جدا وانتي اللي واخدة قلبي شكرا لك ، نناشرة مقطع فيديو لأحلام وهي تقدم أغنية " يا شاغل بزينك قلوب " .
وكانت أحلام تدخلت للصلح مرتين بين تامر حسني و بسمة بوسيل و أكدت أن الصلح سيحدث  و وجهت رسالة ثانية تضمنت تحذير من سفرها إلي مصر و التدخل لمصالحتهم بطريقتها و أنذرتهم من عواقب أن تغضب .
جدير بالذكر أن الخلاف بين تامر حسني و زوجته المغربية بسمة بوسيل انتهي أمس بعد إعلانها المفاجئ يوم الجمعة خبر انفصالهما ، من خلال رسائل استوري علي صفحتهما الرسمية علي انستجرام تبادلا فيها العتاب وعبارات الحب ، حيث أكد  تامر أن بينهما حب كبير و أبناء و أنه باق لي استمرار حياته معها مشيرا إلي أنها تهورت في إعلان انفصالهما لكنه رغم ذلك يحبها .  
 

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