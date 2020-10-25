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بسبب " محامي خلع ".. جامعة القاهرة تكرم هاني رمزي

هاني رمزي
هاني رمزي
 
الأحد، 25-10-2020 02:43 م متابعات- أمينة عبد العال
كرمت كلية الحقوق جامعة القاهرة الفنان هاني رمزي بالتعاون مع اتحاد المنتجين العرب  ، وذلك لتاريخه الفني و الأعمال السينمائية التي قدمها خلال مشواره الفني .
يأتي ذلك ضمن خطة الكلية لتكريم المبدعين في المجالات المختلفة ، خاصة الفنان هاني رمزي الذي برع في أداء دور المحامي في فيلم " محامي خلع " .
كما تم تكريم شقيقي الفنان المستشارين إيهاب و أمير رمزي عن مجهوداتهم القانونية في عملهما الحقوقي في الدفاع عن البسطاء والمظلومين .
وقدم عميد كلية الحقوق الدكتور صبري السنوسي درع الكلية لهم كما قدم إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب درع الإبداع لكل منهم في مجال عمله وخدمتهم للمجتمع .
حضر حفل التكريم لفيف من أساتذة جامعة القهرة و مجموعة كبيرة من الطلبة المتفوقين بالجامعة وأدار حفل التكريم شريف عبد الوهاب كبير المذيعين في الراديو .

https://www.facebook.com/amir.ramzy.94/posts/3448109551934651
 

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