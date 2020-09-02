بسبب صراع على أنثى.. سقوط سقف في شجار بين ثعبانين.. صور

الأربعاء، 02-09-2020
10:09 ص
عبد القادر وحيد
تسبب صراع بين ثعبانين
على أنثى في تحطم سقف أحد
المنازل وسقوط الثعبانين
داخل المنزل.
وبحسب موقع «9 نيوز»، فقد سقط ثعبانان كبيران من
سقف منزل أحد المتقاعدين في ولاية كوينزلاند الأسترالية.
وإثر سقوط الثعبانين
فقد تضرر سقف المنزل وبعض الأدوات
المنزلية، حيث يبدو أنهما كانا في صراع من أجل أنثى.
وقد وبلغ طول أحد الثعبانين
2.8 متر والآخر 2.5، وكان وزنهما
الإجمالي 22 كج.
من جانبه استدعى صاحب المنزل ديفيد تيت، أخصائيين في التقاط
الثعابين، ثم تم نقلهما إلى غابة مجاورة، فيما لم يتم العثور على صديقتهما.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن ستيفن براون،
صائد الثعابين، أن الثعبانين
حجمهما استثنائي، حيث يعتقد أنهما ذكران، وربما كانا
يتقاتلان على "أنثى" لم يتم تحديد موقعها بعد.
وأوضح أن الثعبانين
كانا بحجم استثنائي مقارنة بالحجم الشائع
الذي نصادفه عادة.