الأربعاء 02 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"شوبير": 3 سيناريوهات لـ أزمة "كهربا" مع فيفا

4 دول تستهدف سفينة شحن أمريكية بقصف صاروخي

مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

الأمن يكشف لغز بيع الأسلحة على صفحات فيس بوك

مستشار بن زايد: هل حقا اليهود عباقرة

صدمة لـ«بيراميدز» قبل مواجهة الزمالك

تعرف على أخطر شجرة في العالم.. تفاحة الموت

خدشت حياؤه بـ "حضن" في دولة خليجية.. ماذا حدث

هزّت قنا.. الصورة الأولى للمتهم بذبح شقيقتين

لحظة وصول والد ميسي لبرشلونة لحسم مصير نجله

بسبب صراع على أنثى.. سقوط سقف في شجار بين ثعبانين.. صور

ثعبانين
ثعبان
 
الأربعاء، 02-09-2020 10:09 ص عبد القادر وحيد
تسبب صراع بين ثعبانين على أنثى في تحطم سقف أحد المنازل وسقوط الثعبانين داخل المنزل.

وبحسب موقع «9 نيوز»، فقد سقط ثعبانان كبيران من سقف منزل أحد المتقاعدين في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وإثر سقوط الثعبانين فقد تضرر سقف المنزل وبعض الأدوات المنزلية، حيث يبدو أنهما كانا في صراع من أجل أنثى.

وقد وبلغ طول أحد الثعبانين 2.8 متر والآخر 2.5، وكان وزنهما الإجمالي 22 كج.

من جانبه استدعى صاحب المنزل ديفيد تيت، أخصائيين في التقاط الثعابين، ثم تم نقلهما إلى غابة مجاورة، فيما لم يتم العثور على صديقتهما.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن  ستيفن براون، صائد الثعابين، أن الثعبانين حجمهما استثنائي، حيث يعتقد أنهما ذكران، وربما كانا يتقاتلان على "أنثى" لم يتم تحديد موقعها بعد.

وأوضح أن الثعبانين كانا بحجم استثنائي مقارنة بالحجم الشائع الذي نصادفه عادة.






إقرأ ايضا

تفاحة الموت

تعرف على أخطر شجرة في العالم.. تفاحة الموت

يبيعان مولودهما

زوجان عجزا عن سداد فاتورة الولادة فقررا بيع المولود

لطفي لبيب

فيلم مصري صدر سنة 2008 تنبأ بقضية الفيرمونت بتفاصيلها .. تعرف عليه

 