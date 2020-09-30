بسبب شتم الزوار.. طرد الببغاوات سليطة اللسان من حديقة الحيوان

الأربعاء، 30-09-2020
06:42 م
فتحي مجدي
طرد مسؤولو حديقة لينكولنشاير
للحياة البرية في بريطانيا، مجموعة من خمسة ببغاوات
بسبب توجيهها الشتائم للزوار.
وبعد أن تم عزلهما معًا لعدة أيام الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، يبدو أن الطيور الجريئة علّمت بعضها البعض مفردات من قاموس الشتائم.
قال ستيف نيكولز، الرئيس التنفيذي لمتنزه لينكولنشاير للحياة البرية، إن الببغاوات
الخمسة تم إحضارها إلى رحلات السفاري التي لا تهدف للربح، والتي تعد أيضًا ملاذًا للببغاء لـ 1500 طائر يتعافى في 15 أغسطس.
وسُلمت الببغاوات
، من نوع الببغاء الرمادي الأفريقي، وأسماءها إريك، وجيد، وإلسي، وتايسون، وبيلي، إلى الحديقة من خمسة مالكين مختلفين خلال الأسبوع ذاته، وتقاسم الخمسة منشأة الحجر الصحي معاً قبل عرضها أمام زوار الحديقة.
ولكن سرعان ما لاحظ الموظفون أن الطيور تشترك في ميلها إلى الطيران بعيداً عن المنصة التي يفترض أن تقف عليها. وبدأت في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية، في شتم بعضها.
وقال موقع "لينكولنشاير لايف": "كانوا خلال الحجر الصحي معًا في غرفة واحدة، وكلما أقسموا أكثر، كلما زاد ضحكهم، مما يدفعهم بعد ذلك إلى الحلف مرة أخرى"، موضحًا أنهم تعلموا أيضًا تقليد الضحك البشري كرد فعل على القسم.
قال نيكولز: "لذلك عندما يقسم المرء، يضحك، وقبل أن تعرفه، الأمر كان مثل سيناريو نادي رجال قديم حيث يتسمون جميعًا بالشتائم والضحك".
وعلى أمل أن تكون هذه الظاهرة مؤقتة، سمح حراس الحديقة بعرض الببغاء بعد رفع القيود الوبائية وإعادة فتح حديقة الحياة البرية.
قال نيكولز: "حرفيًا في غضون 20 دقيقة، قيل لنا إنهم أقسموا اليمين على أحد العملاء، وبالنسبة للمجموعة التالية من الأشخاص، أظهرت كل أنواع البذاءات".
وبحسب ما ورد كان الزوار مستمتعين بالمشهد الغريب، لكن مديري المنتزه قرروا إعادة تدريب الببغاوات
حتى لا تسيء إلى الأطفال القابلين للتأثر.
تم إرسالهم إلى "حظيرة بعيدة عن الشاطئ" محاطة بببغاوات
برية أخرى، والتي يأمل العاملون في حدائق الحيوانات أن تؤثر على طيورهم الصاخبة للاستمتاع بمحادثات أكثر ملاءمة.
في النهاية، سيتم توزيعهم مناطق مختلفة من الحديقة. وبهذه الطريقة، إذا استمر أي منهم في طرقه الدنيوية، "فلن يكون الأمر سيئًا مثل ثلاثة أو أربعة منهم جميعًا يهاجمونه مرة واحدة"، وفق نيكولز.