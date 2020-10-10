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بسبب ركبتها.. مصور نجوى كرم يعتذر عن صورة أثارت جدلًا

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نجوى كرم
 
السبت، 10-10-2020 01:58 م محمد فضل

نشر المصور الفوتوغرافي ذبيان سعد، تغريدةً عبر حسابه الخاص على تويتر علق فيها على ما حدث من جدل حول اختفاء ركبة الفنانة اللبنانية نجوى كرم في إحدى صورها خلال ظهورها الأخير في برنامج “ذا فويس سينيور”، مرفقاً إياها بصورةين إحداهما تظهر وجود ركبةها.
واعترف ذيبان سعد في تغريدته بأن ما جرى كان خطأه وأنه يعترف به، حيث علق بالقول: “الاعتراف بالخطأ فضيلة بعتت صورة نجوى كرم ما انتبهت للركبة لأنو عالسرعة”.
وتابع المصور الفوتوغرافي قوله بأن الصحافة تركت كل ما كان جميلا بتلك الإطلالة واهتمت بصورة واحدة، حيث قال: “بس معقولة عناوين الصحافة شو رخيصة تركتوا كل شي حلو بنجوى من اطلالتها لفستانها ولهضامتها بالبرنامج و ركزتوا عالركبة”، مضيفاً: “وهيدي صورة نجوى مع الركبة”.
واختتم المصور الفوتوغرافي الذي بدا عاتباً على ما جرى، بقوله: “للأسف صرنا صحافة الترند مش صحافة القلم المحترم”.

 

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