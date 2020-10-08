

أكدت الفنانة صفاء جلال، أنها أصيبت بحالة من الحزن الشديد بسبب تنمر البعض عليها عقب نشرها صورة تجمعها بابنتها المحجبة، قائلة : "مش معنى أنى مش محجبة أني وحشة.. الحجاب ليس فرض على المسلمات فقط الراهبات يرتدين الحجاب....يا ريت نحجب لسانا قبل ما نحجب شعرنا".



وأضافت "جلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لم تجبر أي من بناتها على فعل أي شيء، وتركت لهما حرية الاختيار في أمور حياتهم، متابعة: "بنتي اختارت الحجاب وأختها بتلبس حاجات مدلعة وأنا مش بجبرهم على شيء".



وتابعت:" هناك حالة من التوحش عبر السوشيال ميديا من قبل البعض الذين يطلقون أحكامًا على الغير بدون وجه حق، معقبة :" الحمد الله هناك موجة من الحب والاحترام والتقدير من البعض قاموا بالرد على من تنمر علينا".





