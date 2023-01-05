بدون حمالة صدر.. تسريب صور حميمية لـ براد بيت وصديقته المكسيكية

نشر موقع "الصفحة السادسة" المتخصص في أخبار المشاهير، عدة صور ساخنة للنجم الأمريكي براد بيت وصديقته المكسيكية إينيس دي رامون.

والتقطت الصور خلسة خلال عطلة رومانسية قضاها براد بيت (59 عاماً) وصديقته سيدة الأعمال الشهيرة ومصممة المجوهرات إينيس دي رامون (32 عاماً) في منتجع كابو سان لوكاس الفاخر بالمكسيك، حيث ظهرا يتشمسان بصدر عاري.

وتخلت رامون، خلال إحدى الصور، عن الجزء العلوي من المايوه البيكيني الذي كانت ترتديه، واكتفت بتنورة زرقاء غطت بها الجزء الأسفل من جسدها.

وجدير بالذكر أن رامون هي طليقة بول ويسلي نجم مسلسل "The Vampire Diaries".





