السبت، 05-12-2020
02:52 م
متابعات- أمينة عبد العال
تلجأ الكثير من النساء
إلي عيادة التجميل لإخفاء أثار التقدم في السن و تقليل التجاعيد
أو إخفائها ، و يستخدمن
العديد من المواد التي قد يؤدي تكرار استعمالها إلي مشاكل مستقبلية في البشرة مثل
البوتكس والفيلر
.
ومن المعرفو أن هذا
المواد تأثيرها مؤقت كما قد يكون لها ضرر علي بعض أنواع البشرة ، لذلك نصح بعض
خبراء التجميل بالعديد من الخطوات التي من الممكن أن تزيل التجاعيد
.
ومن أهم هذه الخطوات
:
وينصح
خبراء التجميل بالخطوات التالية لحماية بشرتك من التجاعيد
:
شرب كمية كافية من الماء.
استخدام المكملات الغذائية .
الابتعاد عن أشعة الشمس
و استخدام الكريم الواقي .
النوم لعدد ساعات كافية .
استخدام مشتقات فيتامين أ قبل النوم .
إتباع نظام غذائي صحي ومتكامل .