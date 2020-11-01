الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 15:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

العقوبة والغرامة تنتظر "كهربا" وفقا للائحة

استاذ جراحات سمنة يكشف عن مميزات عملية تكميم المعدة

بعد استقالة الزناتى.. موعد إجراء قرعة الموسم الجديد

بدعم من الدفاع والداخلية و الآثار انطلاق مهرجان " رسالة سلام من مصر إلي العالم "

بالفيديو.. سائق يدهس المارة بطريقة عشوائية

تفاصيل جديدة حول إصابة فهد المولد في مباراة الاتحاد والأهلي

"بادجى" يصدم مجلس الأهلى

هلع في بريطانيا عقب إعلان الإغلاق التام

القوي العاملة تحصل 111 مليون جنيه مستحقات المصريين بالأردن

صادم.. السبب الحقيقي لخلاف السعودية اسيل عمران مع رامز جلال

ADS
 

بدعم من الدفاع والداخلية و الآثار انطلاق مهرجان " رسالة سلام من مصر إلي العالم "

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 01-11-2020 02:42 م متابعات- أمينة عبد العال
ينطلق  مهرجان Jump Like a Pharaoh في نسخته الثالثة  بدعم غير مسبوق من وزارات " الدفاع، السياحة والآثار،الداخلية"  و برعاية كريمة من وزارة الشباب والرياضة .
حيث تنظم سكاي دايف ايجيبت Skydive Egypt  يومي 8 و9 نوفمبر الجاري مهرجانها الدولي بحضور 90 قافز من حول العالم  أتوا جميعاً ليؤكدوا على رسالة مهرجانها المتخصص في السياحة الرياضية والقفز الحر " رسالة سلام من مصر إلى العالم " .
ويشارك في المهرجان قرابة العشرين دولة هم (مصر، أمريكا ، استراليا، بلجيكا، البرازيل، بريطانيا، اليونان، ايطاليا، هولندا، روسيا، السعودية، كندا، كولومبيا، كرواتيا، فرنسا، الامارات، ألمانيا، الكويت، المغرب) .
ويشارك  أبطال العالم ومنهم الهولندي  هيرمان لانسمان ، و الأمريكي ديفيد لودفيك والشهير بجونير كبير مدربي سكاي دايف دبي حاليا ، و في الثنائيات يشارك فريق اير واكس “Airwax”   كريج و كارين " الفرنسيين  أصحاب أفضل صورة جوية على الإطلاق تم التقاطها في دورة المهرجان السابقة محلقين في سماء المهرجان.
 

إقرأ ايضا

الدكتور محمود زكريا الجنزوري

استاذ جراحات سمنة يكشف عن مميزات عملية تكميم المعدة

9065464_1587366448

صادم.. السبب الحقيقي لخلاف السعودية اسيل عمران مع رامز جلال

مقطع من الفيديو

أضواء غريبة في السماء تثير ضجة علي مواقع التواصل