الأحد، 01-11-2020
02:42 م
متابعات- أمينة عبد العال
ينطلق مهرجان
Jump Like a Pharaoh في نسخته الثالثة بدعم غير مسبوق
من وزارات " الدفاع
، السياحة والآثار،الداخلية
" و برعاية كريمة من وزارة الشباب والرياضة .
حيث
تنظم سكاي دايف ايجيبت Skydive Egypt يومي 8 و9 نوفمبر الجاري مهرجان
ها الدولي بحضور
90 قافز من حول العالم أتوا جميعاً ليؤكدوا
على رسالة مهرجان
ها المتخصص في السياحة الرياضية والقفز الحر "
رسالة سلام من مصر إلى العالم " .
ويشارك
في المهرجان
قرابة العشرين دولة هم (مصر، أمريكا ، استراليا، بلجيكا، البرازيل، بريطانيا،
اليونان، ايطاليا، هولندا، روسيا، السعودية، كندا، كولومبيا، كرواتيا، فرنسا، الامارات،
ألمانيا، الكويت، المغرب) .
ويشارك أبطال العالم ومنهم الهولندي هيرمان لانسمان ، و الأمريكي ديفيد لودفيك والشهير
بجونير كبير مدربي سكاي دايف دبي حاليا ، و في الثنائيات يشارك فريق اير واكس “Airwax” كريج و كارين " الفرنسيين أصحاب أفضل صورة جوية على الإطلاق تم التقاطها في
دورة المهرجان
السابقة محلقين في سماء المهرجان
.