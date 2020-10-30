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بدائل آمنة عن عمليات زراعة الأسنان

دكتور محمود حشمت
الدكتور محمود حشمت
 
الجمعة، 30-10-2020 10:11 م المصريون
عندما نضطر إلي زراعة الأسنان وقتها نفكر في اي حلول ممكنة تحل محل الزراعة نظراً لصعوبة هذا الإجراء.
وكشف الدكتور محمود حشمت أخصائي الأسنان جامعة عين شمس و عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان و زمالة تجميل جامعة مانشيستر، إن هناك بدائل متنوعة عن اللجوء لعملية زراعة الأسنان، التي تتمثل في إجراء جسور الأسنان.
و يمكن اعتبارها بأنها أسنان مزيفة يتم تثبيتها بواسطة دعامة على جانبي السن المفقود لتقوم بنفس دور زراعة الأسنان ولكن بشكل مختلف بينما تعطي مظهر متناسب ومتناسق مع شكل ولون الأسنان الطبيعي.
وأضاف د. حشمت ، أن تركيبات الأسنان أيضا تعد بديل آخر يمكن من خلاله تعويض فقدان الأسنان دون اللجوء لعملية زراعة الأسنان، حيث يتوفر منها تركيبات ثابتة وتركيبات متحركة، وفيما يتعلق بتركيبات الأسنان المتحركة فأكثر ما يُميزها هو سهولة تركيبها وإزالتها دون الحاجة إلى زيارة الطبيب .
وأكد إن تركيبات الأسنان الثابتة يتم إجرائها عن طريق تثبيت تاج للأسنان الموجودة بالفعل ولصقها بها، وبذلك تصبح جميعها ملتصقة بشكل جيد.
 

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