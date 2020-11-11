بالملابس الداخلية.. سيدة تجبر طائرة على تغيير وجهتها

الأربعاء، 11-11-2020
03:25 م
المصريون
اضطرت طائرة
متجهة إلى هيوستن لتغيير وجهتها
والهبوط اضطراريًا في ولاية
ألاباما الأسبوع الماضي للتعامل مع راكبة كانت تبدو عليها التصرفات المريبة وغير
المفهومة بالنسبة لطاقم الطائرة
.
كانت المرأة ترتدي قميصًا وملابس داخلية
فقط على متن الطائرة
دون بنطلون،
وأكد متحدث باسم CommutAir لـ Fox News أن الحادث وقع
في إحدى رحلات شركة الطيران من جاكسونفيل إلى هيوستن.
و دخلت الراكبة والتي تدعى "نيكول مكلينتون" في مشادة مع راكب
آخر على متن الرحلة، عندما لم تتمكن المضيفة من تهدئتها، تم احتجاز
"مكلينتون" حتى يمكن للطائرة
أن تتحول إلى "ألاباما".
هبطت الطائرة
بشكل مؤقت في "ألاباما" حتى يتم السيطرة على
الراكبة، وبعد تهدئة الأوضاع واصلت الرحلة إلى وجهتها وهي"هيوستن"،
بحسب "فوكس نيوز".
وتواجه "سييرا نيكول مكلينتون" اتهامات بالسلوك غير المنضبط
والسكر العام ، حيث قالت السلطات إن ماك كلينتون بدت مخمورة عندما وصلت إلى
"ألاباما"،استمرت في عصيان أوامرهم والصراخ بكلمات نابية.
وقالت إدارة شرطة هيئة المطارات المتنقلة إن "ماكلينتون" تسببت
في اضطراب شديد على متن الطائرة
.