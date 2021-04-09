الجمعة، 09-04-2021
09:00 م
المصريون
هاجم الفنان العراقي علي يوسف، الفنانة الكويتية هند البلوشي
، إثر تصريحاتها التكررة بأنها زوجته.
وكانت البلوشي قد أكدت أنها "زوجته على سنة الله ورسوله"، بعد تشكيك البعض بصحة زواج
هما.
وخرج يوسف عن صمته للمرة الأولى منذ إعلان الفنانة هند البلوشي
الزواج
منه قبل نحو شهرين معتبرا أن "إعلان الزواج
غير كامل".
وردا على تحدي هند البلوشي
للفنان العراقي بالخروج لإنكار زواج
ه منها أطل الأخير عبر خاصية البث المباشر على صفحته على "إنستجرام" نافيا كل الأخبار المتعلقة بزواج
ه من الفنانة الكويتية.
وفاجأ علي يوسف متابعيه بطلاقه لهند البلوشي
خلال البث المباشر وقال: "أمام الملأ أقول لهند أنتي طالق طالق طالق إن كان صح كلامها تقول إن علي يوسف زوجي.
فيا هند جاسم البلوشي أنتي طالق طالق طالق لو كان في صحة في كلامها أني زوجها وأني ما أتوقع صحة هذا الكلام".
وأكد المطرب العراقي أن قصة هند البلوشي
كانت تمثل ضغطا نفسيا كبيرا عليه، بسبب التشهير الذي حدث له وعائلته من خلال الجيوش الإلكترونية التابعة لها، مؤكدا أن جمهوره كان ينتظر منذ شهور حديثه عن قصة هند البلوشي
.