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تشييع جنازة سمير غانم لمثواه الأخير

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بالفيديو.. عشرات النجوم يشيعون جثمان سمير غانم

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لحظة خروج الجثمان
Native
الجمعة، 21-05-2021 06:01 م
رصد مقطع فيديو، لحظة خروج جثمان الفنان سمير غانم، من المستشفى الذي توفي به يوم أمس بالمهندسين إلى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

جاء هذا قبل صلاة الجنازة عليه وتشييعه إلى مثواه الأخير.

وفي الفيديو ظهرت ابنتاه دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم ، خلال نقل الجثمان حيث انهارتا في البكاء.

كما ظهر داخل السيارة التي نقلته إلى المسجد المشير، ابنتاه والفنان حسن الرداد زوج إيمى والمذيع رامى رضوان زوج دنيا.

وحضر تشييع الجثمان رغم الإجراءات الإحترازية بسبب فايروس كورونا من الفنانين كل من ميرفت أمين، ويسرا، وسماح أنور، سمير صبري، محمد حماقي، وروجينا، ورامي صبري، وهناء الشوربجي، وأميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والمخرجة إيناس الدغيدى والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.   وعدد آخر كبير من النجوم، كما شاركت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في مراسم الجنازة.


ورحل النجم سمير غانم، أمس الخميس، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية إثر إصابته بكورونا.



 

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