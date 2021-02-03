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بالصور.. سيدة تلد توأمًا مختلفي اللون في واقعة نادرة

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الأربعاء، 03-02-2021 09:41 ص
فوجئت سيدة بريطانية بوضع طفلين توأم، يحمل كل منهما لون بشرة مختلف عن الآخر.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن “كايلي أوكوتي” أنجبت طفلين “مختلطي العرق” أحدهما يحمل بشرة فاتحة وشعر أملس، بينما الآخر بشرته سمراء وشعره مجعد.
ووضعت الأم الطفلين إثر مخاض طويل، ولم تنتبه هي وزوجها إلى الاختلاف بين المولودين.
وذكرت الأم أنها عانقت المولودين، ثم دخلت في نوبة نوم عميقة بسبب الإرهاق الناتج عن المخاض، ولم تلاحظ هذا الفارق إلا بعد أن استيقظت.
وقالت إنها لم تتوقع على الإطلاق أن تنجب طفلين توأم بلوني بشرة مختلفين، مشيرة إلى أن والديها في الأساس من أصول إنجليزية ونيجيرية.
وأشارت إلى أنها صدمت عندما اكتشفت الاختلاف بين الطفلين إلا أن ممرضات المستشفى وصفن الطفلين بأنهما “مميزين”.

يذكر أن احتمالية إنجاب زوجين مختلطي العرق لطفلين توأم بلوني بشرة مختلفين تماما أمر نادر للغاية.



 

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