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بأمر المحكمة تقطع علاقتها مع والدها.. لن تتخيل السبب

بأمر المحكمة تقطع علاقتها مع والدها.. لن تتخيل السبب
بأمر المحكمة تقطع علاقتها مع والدها.. لن تتخيل السبب
الأحد، 27-09-2020 12:53 م عبد القادر وحيد
في واقعة غريبة، تلقت محكمة هندية دعوى من فتاة أقامتها ضد والدها تطالب فيها بقطع علاقتها معه بشكل رسمي.
وذكر الواقعة المدون إياد الحمود، حيث نشرها على حسابه في تويتر وعلق عليها قائلا :" هندية عمرها 24 عاما كرهت والدها وفقدت احترامها له واهتزت ثقتها فيه فذهبت للمحكمة تريد قطع علاقتها معه بشكل رسمي ونهائي لأنها اكتشفت أنه يقوم بالغش في لعبة Ludo من أجل أن يفوز عليها".
وأضاف أن الفتاة تقول: لا يستحق أن أناديه (أبي) لأني وثقت فيه جداً ولم أتوقع أنه يغش.
وعلق أحد رواد تويتر :" غلط غلطة أفقدته ثقة بنته، التربية مسؤلية عظيمة، وشخصيات الناس تختلف جدا جدا، وعلى المربين مراعاة ذلك".
 

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