انطلاق المؤسس عثمان الأربعاء القادم ومعركة ضارية بجبال الألب ( صور)

الخميس، 01-10-2020
11:33 ص
عبد القادر وحيد
ينطلق المسلسل التركي المؤسس عثمان
في موسمه الثاني الأربعاء القادم
الموافق 7 أكتوبر.
يذكر أن نشر السيناريست والمنتج محمد بوزداغ كان قد نشر مقطع فيديو
للإعلان الترويجي الثاني من الموسم الثاني
للمؤسس عثمان قبل أيام.
ويظهر الإعلان الثاني عودة أرطغرل إلى القبيلة والذي يجسد
دوره الفنان التركي يغيت عمر، حيث يظهر خوض عثمان بن أرطغرل معركة شرسة ضد البيزنطيين.
والمسلسل الشهير في الموسم الجديد من إنتاج والسيناريو محمد
بوزداغ ؛ ستستمر، وإخراج متين غوناي والدور الرئيسي للفنان التركي الشهير بوراك أوزجيفيت
بشخصية عثمان بك ، والذي سيعرض في أمسيات الأربعاء على شاشات ATV التركية.