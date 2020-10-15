"انت اطرق بابي" يحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

الخميس، 15-10-2020
02:49 م
المصريون
أثار المسلسل التركي "انت اطرق بابي
" ضجة كبيرة على مواقع
التواصل الإجتماعي، كبيرة حيث
زادت محركات البحث عن حلقات العمل.
المسلسل بطولة هاندا
أرتشيل، كرم بورسين، وإسماعيل شاشماز، بدأ عرضه في 8 يوليو على قناة FOX تركيا.
وتدور قصته حول آيدا الفتاة التي لها طموح كبير في
إستكمال منحتها الدراسية في الخارج، لكن يقوم سيركان بقطع منحتها الدراسية ويقوم
بمساومتها بأنها إذا مثلت أنها خطيبته لمدة شهرين سيعيد لها منحتها الدراسية، فضطر
آيدا لقبول هذا العرض على الرغم من كرهها الشديد له، من أجل استكمال دراستها.