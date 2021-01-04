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" انتفاخ البطن ".. هذه هي الأسباب

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ليس لها علاقة بالطعام

" انتفاخ البطن ".. هذه هي الأسباب

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 04-01-2021 02:53 م متابعات- أمينة عبد العال
يعاني الكثيرون من مشكلة انتفاخ البطن والتي تعتبر من المشكلات التي تطلب البحث دوما عن علاج لتجنب الآلام المصاحبة لها .
و أشارت الأبحاث الحديثة إلي العديد من الأسباب التي تساهم في حدوث الانتفاخ لكن كان من الصعب تحديد السبب الرئيسي بشكل واضح .
و هناك العديد من الأسباب التي  يحدث بسببها الانتفاخ ، وليس لها علاقة بالطعام ، ومن أهمها :
الأدوية من مضادات حيوية و مسكنات للألم وحبوب منع الحمل من الممكن أن تسبب الشعور بالانتفاخ لذلك ينصح بتناول مكملات البرويوتيك لمقاومة تأثيرات تلك الأدوية مع الإكثار من المياه .
السفر بالطائرة فقد يسبب تمدد الغاز الموجود بالأمعاء ، ما يجعل الأشخاص بحاجة لتوسيع سراويلهم بعض الشيء، ولهذا ينصح الخبراء بضرورة الالتزام ببعض القواعد عند السفر جوا مثل الإكثار من شرب المياه وتجنب تلك الوجبات غير الصحية التي يوزعها طاقم الطائرة على الركاب خلال الرحلة.
خمول الجسم مما يعني بطء عملية الهضم و لذلك من الضروري ممارسة الرياضة لتعزيز أداء الجهاز الهضمي ، وكذلك تناول الطعام بسرعة فينصح الخبراء بالتمهل في الأكل وعدم التسرع حتى لا يدخل مزيد من الهواء مع الأكل و يسبب الانتفاخ .
و لفت الدراسة إلي أن الشرب من زجاجة طويلة العنق يؤدي إلي دخول المزيد من الهواء مقارنة  بما يحدث عند شرب الماء من الكوب مباشرة .
مضغ اللبان أو مص حلوي صلبة يتسببان في دخول المزيد من الهواء .
شرب المواد الباردة يبطئ عملية الهضم ويدفع الجسم لبذل طاقة أكبر من أجل امتصاص الماء وهو بارد إلي جانب أن الماء البارد يخفف عصارة المعدة مما يؤدي إلي إبطاء عملية الهضم بشكل أكبر مما يسبب الانتفاخ .
 

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